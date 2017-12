Uma mulher identificada J.F.S, 30 anos, foi detida em Várzea Grande, após morder o seu filho de 13 anos e agredir o marido. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita estava visivelmente embriagada.

Segundo a PJC/MT, na noite da última terça-feira (12.12), a suspeita deixou dois filhos em casa, de 11 e 13 anos, e foi ingerir bebida alcoólica na casa de uma amiga.

Conforme a Polícia, o marido da mulher, que trabalha como servente, chegou do serviço e encontrou as crianças sozinhas em casa, e revoltado com a atitude da companheira, ele foi até o local onde a mesma se estava e cobrou explicações dela.

Ainda segundo a PJC/MT, o casal teria iniciado uma discussão, e logo em seguida J.F.S começou a agredir o companheiro. No meio da confusão, a suspeita mordeu o filho de 13 anos no braço.

Diante dos fatos, a polícia militar foi acionada e prendeu a suspeita e em seguida o levaram para a Central de Flagrantes de Várzea Grande onde foi autuada por abandono de incapaz, lesão corporal e ameaça.