Reprodução

Sete jovens são acusados de invadir o terminal do CPA 3 e ameaçar os usuários do transporte público na tarde de ontem (01.08), em Cuiabá.

Dos sete, apenas Victor Hugo Souza Prado, 18, foi detido por policiais militares. Os outros suspeitos conseguiram fugir em um ônibus.

Conforme o boletim de ocorrência, o funcionário da empresa Pantanal Transportes responsável pela da portaria do local contou que os jovens pularam o alambrado de proteção e iniciaram as ameaças e algazarras com os populares.

Ao serem interpelados, os infratores ameaçaram “joga bola” com a cabeça do funcionário. Segundo ele, é comum esse tipo de situação principalmente no período letivo.

Victor Hugo foi preso e conduzido à Delegacia.