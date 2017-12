Para quem busca uma carreira profissional de sucesso hoje em dia é preciso qualificação com excelência. Para ter esse nível desejado pelas empresas é preciso primeiro ingressar em uma boa universidade.

Para quem busca uma instituição de ensino com qualidade de referência nacional, o Univag Centro Universitário oferta 36 cursos de graduação e está com inscrições abertas para o vestibular 2018/1. São mais de 4.600 vagas com inscrições gratuitas, que podem se feitas pelo site www.vemserunivag.com.br ou no próprio campus Univag, na Central de Atendimento ao Estudante (CAE), de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 13h.

As provas acontecem em datas programadas e as inscrições podem ser feitas até um dia antes de cada prova. A próxima prova acontece neste sábado, dia 16 de dezembro, às 13h, no campus Univag.

O Univag contempla todas as áreas de conhecimento, são elas: Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Biológicas e Engenharias, Ciências Humanas e Educação Tecnológica. A qualidade de ensino do Univag pode ser reconhecida através das avaliações do Ministério da Educação (MEC), pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), onde a maioria dos cursos ofertados pela instituição obtiveram conceito 4 e 5.

Nos últimos três anos o Univag colocou no mercado de trabalho mais de seis mil egressos que hoje são destaques nas grandes empresas não só de Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Muitos deles tornaram-se empreendedores, donos do próprio negócio.

A formação acadêmica é de extrema necessidade para adquirir novos conhecimentos, além de contribuir para o desenvolvimento profissional.