A vida de quem passa o dia fora de casa costuma ser bastante corrida. Com isso, manter uma alimentação saudável é um dos maiores desafios para muitos estudantes. E se há uma classe de consumidores que busca aliar praticidade, qualidade, preço e atendimento são os universitários. O Univag, Centro Universitário, pensando na comodidade e bem-estar da comunidade acadêmica, inova as praças de alimentação do campus trazendo três novos restaurantes, Dom Sebastião, Salomé Bar e Açaí Concept.

“Através de pesquisas de marketing focadas na opinião dos alunos e funcionários, chegamos à conclusão dos tipos de alimentação, valor e qualidade. Assim como aconteceu com a Jasmin, há alguns anos, quando implementamos o almoço por quilo, focado na comida caseira, e no ano passado com o Subway”, destaca o diretor administrativo do Univag, Marcelo Medeiros.

A nova praça de alimentação é mais um diferencial que a instituição traz que irá atender não só a comunidade acadêmica, mas toda a região. Para compor o espaço, o Univag buscou a opinião da comunidade acadêmica realizando um ‘teste as cegas’, onde alunos e colaboradores da instituição participaram de uma degustação ofertada pelas empresas interessadas em fazer parte do Univag.

“Devido a grande oferta de restaurantes com a intenção de fazer parte da nova praça de alimentação do Univag realizamos o “teste às cegas”. A ideia do teste partiu dessa iniciativa de sempre escutar o lado dos alunos e funcionários. De acordo com o perfil de restaurante escolhido na pesquisa, em uma sala fechada, foram oferecidos os produtos, possibilitando ter contato com a qualidade e com o valor. Ninguém que estava nas salas sabia quais eram os estabelecimentos, mas puderam votar através de uma ficha, onde os estabelecimentos eram identificados por letras. Os escolhidos por eles começarão a operação agora no segundo semestre. Com certeza serão muito bem vindos!”, conta Marcelo Medeiros.

A acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, Lidiane Amaro Jesus, participaram do teste. “Foi muito importante o Univag buscar saber a nossa opinião, porque a gente está aqui e o que temos para consumir está aqui no campus. Sempre estamos buscando diversificar na hora de fazer as refeições e agora vamos ter mais opções de restaurante”, comenta.

Nova praça de alimentação - O resultado do ‘teste às cegas’ contemplou três renomados estabelecimentos da Baixada Cuiabana, o restaurante e pizzaria Dom Sebastião, Salomé Bar e Açaí Concept.

Comandado pelo chef Paulo Vitor Lara leite, o Dom Sebastião é bastante conhecido e já conquistou o paladar dos cuiabanos com suas pizzas e cardápio diferenciado.

O Dom Sebastião traz para o Univag uma versão Express e está localizado no bloco D. Com um cardápio especial desenvolvido pelo chef, referência na Gastronomia. Com base no menu ofertado no restaurante matriz, com uma forma mais prática e ágil.

“O consumidor busca produtos com qualidade e agilidade e é o que o Dom está trazendo para o Univag, um mix de ofertas com a mesma qualidade de nossos restaurantes. Desenvolvemos novas técnicas, receitas e produtos, tudo foi pensado exclusivamente para o Dom Express Univag e o melhor, com preços acessíveis, a partir de R$ 5”, conta o chef Paulo Vitor Lara Leite.

Açaí Concept - A alimentação saudável está diretamente ligada à qualidade da nossa saúde e o ritmo cada vez mais acelerado do dia a dia das pessoas acaba por influenciar nas escolhas do que comer e de quando comer. A degustação ‘as cegas’ selecionou o Açaí Concept, uma franquia conceituada na comercialização da polpa de açaí, com tecnologia inovadora, a empresa possui uma máquina de fácil operação para retirada de açaí que é batido na hora de servir.

“A nossa loja é um fast food saudável, temos um conceito onde o cliente tem a liberdade de montar seu copo de açaí do tamanho que ele quiser. Temos uma variedade de acompanhamentos que ele pode acrescentar sem pagar adicional nenhum por isso”, destaca a proprietária da loja Soraia Maria de Almeida. O Açaí Concept está situado no Bloco D.

A empresária destacou a credibilidade do Univag no mercado e conta ainda que a franquia está desenvolvendo uma linha de sanduíches naturais para a nova loja. “Para nós é uma honra fazer parte do Univag, que é uma empresa genuinamente mato-grossense, muito bem organizada, com credibilidade no mercado e que busca sempre atender as necessidades do aluno”, destaca Soraia.

Salomé Bar - O sabor de comida caseira também está na Praça de Alimentação do Univag. Este é o conceito utilizado pelo Salomé Bar. A empresa conquistou os cuiabanos com cardápio de petiscos variado, ambiente climatizado e atendimento qualificado e traz uma novidade para campus Univag, o ‘Scafé’, que está nos blocos B e C.

Com um cardápio diferenciado, o restaurante inova oferecendo jantar no campus, além de lanches, almoço e uma linha de alimentação saudável.

“Vamos ter um cardápio diferenciado, com a mesma qualidade de produtos que utilizamos em nosso restaurante e mais praticidade. Vamos trabalhar com uma linha de cafés, cappuccino, lanches naturais, almoço self-service e pratos executivos e o jantar que nenhuma lanchonete aqui tem, e tudo a preços populares”, conta a sócia-proprietária, Pillar Freitas de Almeida.

Os novos restaurantes que compõe as Praças de Alimentação Univag, representam a busca contínua que a instituição faz para melhor atender a comunidade acadêmica.

“Nós tivemos a oportunidade de fazer uma renovação dos parceiros e buscamos um método onde o aluno, que é o principal cliente dessas lanchonetes, participasse dessa escolha. O Univag prioriza a realidade da comunidade acadêmica, definimos alguns critérios para empresas candidatas como preço, qualidade e atendimento. E as empresas que estão entrando para a instituição são renomadas, com alimentos de qualidade e com diferencial no mercado. Nós buscamos oferecer o melhor para nossos alunos, temos uma estrutura moderna e confortável, estacionamento gratuito e agora uma nova praça de alimentação que traz as mais variadas opções com preços acessíveis”, conta o diretor administrativo do Univag, Paulo Henrique Cerqueira.