Sem noção, motorista estaciona veículo em cima da calçada, na rua Pará, em frente o Edifício Solar dos Imigrantes, em Várzea Grande. Além de desrespeitar as normas de trânsito, desrespeita a 'lei" do bom senso. Em Várzea Grande já tem inúmeras calçadas destruídas, as poucas bem cuidadas são usadas por pessoas desrespeitosas. Alertado para retirar o veículo, simplesmente o senhor condutor desconheceu a solicitação do morador do edifício. Lamentável!