PRB Ex-senadora Serys Marli

O suposto envolvimento dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em recebimento de propina na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), traz à tona a proposta da ex-senadora Serys Slhessarenko, sobre a extinção de todos os Tribunais de Contas do país. A ex-senadora disse à época, que a manutenção desses órgãos não se justifica nos dias de hoje. "A verdade é que temos os cargos de ministros e conselheiros dos tribunais de contas como mero prêmio para parlamentares que não mais possuem força eleitoral para se manter em cargos eletivos. Toda uma estrutura administrativa acaba sendo erigida para viabilizar esse verdadeiro benefício, e tal circunstância não pode ser mais tolerada pela sociedade", manifesta-se a senadora, na justificação da PEC. Será que Serys estava com a razão?