Reprodução/Secom/VG Flávia Lannes e Khate Martins

A nomeação de Flávia Lannes Omar, no cargo de secretária de Assistência Social, em substituição a Khate Martins, cai como um “balde de água fria” na pretensão da suplente de vereadora, Rosy Prado (DEM) e da ex-vereadora Isabela Guimarães (PSDB). Segundo fontes do , a disputa entre a duas estava acirrada. No entanto, nesta terça-feira (12.12), a prefeita Luicmar Campos, em comum acordo com o secretário de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos, "bateu o martelo”, que a substituta de Khate será mesmo Flávia. Ainda conforme fontes do #vgnoticais, houve até choro de uma das pretendentes ao cargo. Será que havia criado expectativas?