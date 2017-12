É importante ficar atento aos itens que não podem ser transportados em viagens aéreas, nem como bagagem despachada, nem como bagagem de mão, para não ter surpresas no momento da viagem. Quando o passageiro é flagrado com objetos proibidos, ele é obrigado a descartar tudo antes de passar pelo raio x. Então, para evitar desperdícios ou ter que se desfazer de itens novos, conheça as regras.

Em voos nacionais, são proibidos: armas, objetos cortantes como tesouras, alicates e também produtos inflamáveis. Existem alguns itens que causam muitas dúvidas, mas que podem ser transportados na bagagem de mão. São eles: guarda-chuvas, termômetros, aparelhos de barbear em cartucho e objetos com lâminas inferiores a 6 cm, inclusive canivetes e cortadores de unhas.

O transporte de animais de estimação não é regulado pela ANAC. Cada companhia aérea possui suas próprias regras sobre como embarcar com o seu bichinho.

Muitos viajantes não têm conhecimento de que não é obrigação da empresa oferecer lanches na viagem. Atualmente, algumas companhias aéreas reduziram os aperitivos oferecidos, enquanto outras vendem alimentos durante o voo, e o passageiro pode comprar com dinheiro ou cartão.

Para economizar, você pode levar seu próprio lanche. Em voos domésticos, são permitidos sanduíches e garrafas de água, desde que estejam fechadas na passagem pelo raio x.