A juíza da Sétima Vara Criminal, Comarca de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, negou pedido de liberdade e manteve as prisões de dois membros da facção do Comando Vermelho (CV) em Mato Grosso, acusados de entrar com aparelhos celulares na Penitenciária Central do Estado (PCC) com a utilização de drone. A decisão é do dia 27 de julho.

Para a juíza, os pedidos formulados pela defesa dos acusados, Thiago Antônio Leite Pinheiro e Ricardo de Barros Del Barco Junior, não merecem acolhida, pois, não foi juntado aos autos qualquer fato novo apto a demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva decretada contra os dois supostos membros do CV.

“De modo diverso, os elementos constantes dos autos indicam que a prisão se justifica para resguardar a ordem pública, ameaçada com fatos da natureza daqueles narrados na inicial acusatória. Se considerarmos as graves acusações como verdadeiras, o que obviamente exige prova cabal, mas que, são fortes os indícios de que realmente ocorreram conforme narrados na denúncia, os requerentes demonstram alto grau de periculosidade e total desrespeito pelas regras que regem a vida em sociedade” diz decisão.

Ainda, conforme a decisão da magistrada, o acervo probatório trazido aos autos demonstra de forma corpulenta que Thiago e Ricardo são membros da organização criminosa.

“Não se tratam de conjecturas, nem de afirmações genéricas calcadas na gravidade abstrata dos delitos, porém de fatos concretos gravíssimos, extraídos dos vários indícios durante a investigação, que naturalmente estão presentes nas provas trazidas aos autos e que consubstanciaram a denúncia, os quais foram devidamente descritos na decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor dos requerentes” destaca a juíza ao manter a prisão preventiva dos dois acusados.

Entenda – Conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em 10 de fevereiro deste ano, no período da tarde, os denunciados foram flagrados no interior de um veículo modelo Gol, nas redondezas da penitenciária, na posse de um drone que minutos antes foi visto saindo das dependências do estabelecimento prisional. Junto com o equipamento, foram encontrados mais cinco celulares embalados em fita adesiva.

No momento do flagrante, conforme o Gaeco, um dos acusados revelou que o drone já havia levado outros três celulares para o interior da PCE. Em diligências posteriores, a polícia identificou como destinatário dos aparelhos celulares, o detento Jonas Souza Gonçalves Júnior, que inclusive já havia sido denunciado por ser integrante do Comando Vermelho em Mato Grosso.