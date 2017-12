Por 2 votos a 1, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), decidiu soltar o policial Franckciney Canavarros Magalhães, que atuava no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), e que foi havia sido preso em 15 de setembro, sob acusação de vazar informações privilegiadas da Operação Convescote.

Durante o julgamento do pedido de habeas corpus, realizado nesta quarta-feira (13.12), o relator do processo desembargador Pedro Sakamoto, votou no sentido conceder a liberdade ao militar. O desembargador Marcos Machado, acompanhou o voto do relator. Já o outro membro da Segunda Câmara Criminal, desembargador Rondon Bassil, votou no sentido da manutenção da prisão Franckciney.

A prisão do policial militar foi substituída por medidas cautelares, como a impossibilidade de se ausentar da comarca de Cuiabá, comparecer a atos judiciais relacionados ao seu processo, proibição de manter contato com testemunhas, além de determinar a realocação de suas funções na Polícia Militar (atuação no setor administração da corporação).

Vale lembrar que o policial tinha sido preso pelo Gaeco mediante a constatação de envio de mensagens, por meio de WhatsApp, efetuados por Franckciney para a esposa do investigado Hallan Gonçalves de Freitas, funcionário Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Faespe). As investigações apontam que o policial teria enviado parte do relatório da Operação Convescote e cobrado o pagamento de propina de R$ 10 mil pelo envio das informações.