O Tribunal de Contas do Estado (TCE) contratou por mais de R$ 1,1 milhão uma produtora de vídeo de Cuiabá para realizar serviço de produção, edição e postagem de telejornal para serem divulgados por meio do portal do órgão e também pelo Youtube.

De acordo com o contrato 33/2017, publicado na edição do Diário Oficial de Contas (DOC) que circula nesta quarta-feira (02.08), a empresa A Produtora - Produção de Áudio e Vídeo Eireli, com sede no bairro Santa Rosa em Cuiabá, irá executar a produção dos vídeos ao TCE pelo valor global de R$ 1.169.880,00 milhão.

Conforme o contrato, assinado em 18 de julho e com vigência de 12 meses, mensalmente a produtora de vídeo receberá mensalmente R$ 97.490 mil.

A empresa irá produzir programas de TV, do tipo telejornal, para realização de serviço de produção, edição e postagem de telejornal diário de 10 minutos (TCE Notícias); produção e edição de informativo comentado semanal de 1 minuto (Minuto TCE); elaboração, produção e edição de vinhetas que se fizerem necessárias para passagem de bloco, transição de assunto, abertura e fechamento de telejornal, abertura e fechamento de informativos institucionais; produção e edição mensal de informativos institucionais em formato de vídeos, sendo 10 de 30 segundos, 5 de um minuto e 1 de três minutos.

Além disso, a empresa A Produtora irá fornecer equipamentos de televisão, montagem e manutenção de estúdio, insumos e mão de obra qualificada, assim como serviços de pesquisa, produção e elaboração de pautas, roteiros e scripts, produção de matérias jornalísticas, cobertura de eventos em geral de interesse do TCE.

As produções de vídeos serão postadas diariamente no portal do Tribunal de Contas e também no canal do Youtube.

A empresa A Produtora - Produção de Áudio e Vídeo Eireli tem como sócio proprietário Alecssander Cavalcante da Silva Moura.