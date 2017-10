A Prefeitura Municipal de Alto Taquari (a 509 km de Cuiabá), abriu processo seletivo destinado a formação de cadastro reserva para possíveis contratações de professores para atuar na rede municipal de Educação.

De acordo com edital, as oportunidades são para professores nas áreas de Pedagogia; Matemática; Letras; Educação Física; História; Geografia; Ciências e Artes. As jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas semanais, com remunerações no valor de até R$ 1.841,62.

Além disso, constam ainda vagas para auxiliar de desenvolvimento; facilitador de artes; inspetor de alunos e monitor de educação infantil.

As inscrições serão efetuadas no período de 16 de outubro a 3 de novembro de 2017, de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer de Alto Taquari.

Os inscritos deverão ser submetidos à avaliação de títulos, prova escrita e avaliação psicológica como forma de classificação, conforme especificado nos editais.

As provas estão previstas para ocorrer dia 12 de novembro de 2017, das 7h30min às 10horas, nas dependências da Escola Municipal Professora Elzinha Lizardo Nunes.

Confira os editais 1 e2