secretário de Estado de Segurança Pública, Fausto Freitas

Orçada em mais de R$ 27 milhões, a nova Cadeia Pública que está sendo construída na rodovia MT-351, próximo ao distrito de Pirizal, em Várzea Grande, ficará conclusa e inaugurada somente em maio de 2018. A informação é do secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Fausto Freitas.

De acordo com ele, a unidade prisional abrigará 1.008 detentos e servirá para desafogar presídios que estão operando com número de detentos acima de sua capacidade, como por exemplo, a Penitenciária Central do Estado (PCE), que segundo levantamento, está com mais de 2 mil presos acima da sua capacidade.

“Essa unidade de Várzea Grande virá para desafogar os presídios e cadeias públicas de Mato Grosso que estão superlotadas. Exemplo que podemos citar é que boa parte dessas vagas da unidade de Várzea Grande será para atender reeducandos da PCE que é maior população carcerária do Estado”, disse o gestor.

Ainda conforme Fausto, a unidade prisional de Várzea Grande será formada por dois prédios “Jovens e Adultos A”- que custará R$ 15.940.067,91-, e os “Jovens e Adultos B” – que terá um custo de – R$ 11.185.694,26.

O projeto para construção da nova unidade segue as normas de construção contidas na Política Nacional para Regionalização das Unidades e no Programa Estadual para Humanização das Penitenciárias. As obras tiveram início em 2016.