Juistiça encontra apenas 22,83 na conta do ex-vereador de VG

O juiz André Maurício Lopes Prioli, da Segunda Vara Cível de Várzea Grande, apontou que encontrou R$ 22,83 nas contas bancárias do ex-vereador de Várzea Grande, Edgar Santana, que responde ação civil por possuir débitos partidários com o PRTB.

De acordo com os autos, o Diretório Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) ingressou, em outubro de 2010, com uma Ação Monitória em desfavor de ao ex-vereador Edgar Santana, argumentando ser credor da importância de R$ 69.424,00 mil proveniente da inadimplência das verbas partidárias e da multa decorrente da desfiliação.

No entanto, devido o processo tramitar há 10 anos, o valor da dívida foi reajustado, conforme o período de inflação, porém, não é possível ter acesso ao valor atualizado da dívida.

Em decisão proferida no último dia 29, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 224.413,66 das contas bancárias de Edgar Santana, como forma de garantia para da quitação do débito.

Porém, conforme despacho do juiz André Maurício Lopes, realizado na quarta-feira (06.12) e publicado no Diário de Justiça Eletrônica (DJE), o bloqueio das contas foi cumprido “parcialmente por insuficiência de saldo, sendo que somente foi encontrado o valor de R$ R$ 22,83 nas contas bancárias ou aplicações financeiras de titularidade do executado”.

Conforme a decisão, o valor foi considerado “insignificante e de muito insuficiente para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 224.413,66, não sendo suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao seu desbloqueio”.

O magistrado determinou ainda, notificação da PRTB sobre a questão do bloqueio judicial, para que no prazo de 15 dias, caso entenda como necessário, indique outros bens dos empresários passíveis de bloqueio judicial.