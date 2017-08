TJMT

O Juizado Especial do bairro Jardim Glória, em Várzea Grande, deverá solucionar vários conflitos através de técnicas de mediação e conciliação. O projeto visa diminuir mais de 18 mil processos pendentes.

O projeto piloto iniciou no dia 31 de julho e continuará até o dia 10 de agosto. Ao todo, serão mais de 50 sessões de conciliação e mediação envolvendo processos que tramitam na Justiça mato-grossense.

Para tentar reduzir este volume, a juíza Viviane Brito Rebello Isernhagen deu início ao projeto idealizado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

“Até aqui as sessões eram muito rápidas e não havia tempo para o diálogo e a negociação em si. Quando fui designada para o juizado, percebi que o volume de processos era muito grande e que nós precisávamos fazer alguma coisa. Avaliei que muitos dos processos poderiam ser resolvidos com uma boa conversa”, salienta.

De acordo com a juíza, após a realização do projeto piloto, o Juizado Especial deverá avaliar a introdução das sessões na rotina do juizado de forma permanente.

Conforme o professor e instrutor do curso de conciliação do TJMT, Celso Ferreira da Cruz Victoriano, a ação também capacitará os conciliadores, que receberão a titularização do curso na parte prática.

As técnicas de mediação e conciliação já beneficiou o autônomo Washington Xavier de Souza que colocou um ponto final em um processo de transferência de veículo.

“Hoje entramos em acordo, vamos pagar o que temos que pagar e os profissionais - que atuaram na mediação - foram bem claros e tranquilos. A partir de hoje não temos mais pendências. Foram três anos de dor de cabeça e agora que sentamos, conversamos e houve essa sessão, podemos esquecer isso e seguir com as nossas vidas”, elogiou o participante da sessão vespertina de mediação. (Com informações TJMT)