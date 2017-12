A juíza da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, determinou o leilão de veículo de luxo apreendido em poder do empresário Walter Dias Magalhães Junior, acusado de integrar uma suposta organização criminosa que atraía investidores com falsas promessas, e que gerou prejuízo de mais de R$ 50 milhões. O processo está relacionado à Operação Castelo de Areia.

De acordo com os autos, N.M.S.J ingressou com pedido de restituição de Jeep Grand Cherokee, a qual alega ser de sua propriedade.

Segundo ele, em agosto de 2016 teria negociado referido veículo com o empresário Walter Dias Magalhães Júnior, pelo valor de R$ 88 mil, valor pago em cheque datado para o dia 01 de setembro de 2016, o qual teria sido devolvido sem provisão de fundos.

Além disso, N.M.S.J argumentou que Walter prometeu, antes de ser preso na Operação Castelo de Areia, que iria devolver o carro de luxo, mas acabou não cumprindo com o prometido devido a sua prisão. O carro de luxo foi alvo de apreensão durante a Operação Castelo de Areia.

No entanto, nos autos a defesa de Walter alegou que seu cliente disse ter quitado o valor do veículo, repassando a N.M.S.J uma caminhonete S-10, de forma que o bem seria de sua propriedade, postulando, também, a restituição.

Em agosto deste ano, a juíza Selma Arruda indeferiu o pedido de devolução do veículo apreendido na Operação Castelo de Areia, apontando que “existem dúvidas em relação à propriedade do referido veículo”, sendo que Walter Dias Magalhães foi preso em 26 de agosto de 2016, não sendo assim possível que ele tenha falado com N.M.S.J depois da devolução do cheque, em 01 de setembro.

Além disso, determinou a avaliação do carro, para posteriormente o mesmo ir a leilão, devido ao fato do automóvel se encontrar no pátio do Fórum de Cuiabá podendo sofrer com deterioração (por estar exposto ao sol e a chuva).

Em despacho proferido no último dia 23 de novembro, a magistrada determinou a intimação das partes para apresentação do laudo de avaliação do veículo de luxo.