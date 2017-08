Arquivo Pessoal

O humorista André D’Lucca utilizou seu Facebook para relatar as agressões do estudante, Breno Semoto, 21 anos, filho de uma empresária do ramo de decoração em Cuiabá, à namorada grávida nessa segunda-feira (31.07) em um hospital, na Capital.

Segundo ele, o suspeito estava agredindo a namorada e ela correu em direção ao hospital para obter ajuda. Conforme D’Lucca, sua irmã que é enfermeira e trabalha na unidade também foi vítima de racismo por Breno, que a chamou de “preta, fedida, macaca, pobre, assalariada”, em frente a 15 testemunhas.

“Minha irmã é enfermeira num hospital grande da Capital, bateu o carro e foi mesmo assim para o plantão. Chegando lá sentiu muita dor de cabeça. Fez uma tomografia e estava deitada num box tomando medicação na veia quando começou a ouvir gritos de socorro. Abriu a cortina do box e viu o guarda do hospital no chão, ensanguentado e um jovem por cima desferindo socos e batendo com um objeto na cabeça do guarda. Havia sangue para todos os lados. O guarda olhou pra ela e gritou: enfermeira ele vai me matar me ajuda”.

Ainda segundo ele, “ela retirou a agulha do braço e mesmo com tontura e muita dor, conseguiu tirar o agressor de cima do guarda. O guarda correu e se trancou num consultório com um médico. Então o agressor visivelmente embriagado se voltou contra a namorada grávida. Segurou ela pelo pescoço e começou a estrangula-la. Minha irmã e outras mulheres se uniram e começaram a impedir que ele matasse a namorada grávida”.

E conta: “Nesse momento a mãe dele se manifestou e batia nele pedindo para ele fugir porque a polícia estava chegando. O cara quebrou várias coisas e agrediu verbalmente as mulheres principalmente minha irmã chamando de macaca, preta, fedida, pobre. A mãe correu para o carro dela e ele para o carro dele. As mulheres do hospital saíram correndo atrás para impedir que ele fugisse. Na fuga ele bateu num carro e a viatura da polícia o fechou. Ele foi preso em flagrante. Mesmo algemado ele ameaçava minha irmã: vou voltar pra te pegar sua macaca preta podre fedida... vou acabar com você”.

A mãe, de acordo com o relato, gritava: “voltem para o trabalho seus assalariados, somos ricos, meu filho não ficará preso, temos dinheiro”.

D' Lucca ainda homenageou a conduta da irmã: “Orgulho da minha irmã. Uma negra, batalhadora, assalariada, que trabalha igual uma condenada para dar uma vida digna a sua filha e que tem mais coragem que muitos cabras macho”, finalizou.

Breno foi detido e levado a Central de Flagrantes. Ele foi autuado por dano e lesão corporal, assim como direção sob efeito de álcool.