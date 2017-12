Reprodução

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), diz que localizou por volta das 16 horas dessa terça-feira (12.12), vestígios que poderiam ser da aeronave de prefixo PU-MMT, acidentada no Estado do Mato Grosso no último sábado (09.12).

Com as equipes de resgate concentradas no município de Alta Floresta (a 800 km de Cuiabá), a FAB, localizou os vestígios após um helicóptero H-1H, pertencente ao Esquadrão Pelicano, sobrevoar o local.

Conforme a FAB, as condições meteorológicas na região são desfavoráveis na manhã de quarta-feira (13.12), prejudicando as decolagens das aeronaves, no entanto, as equipes de resgate da FAB procedem as buscas em solo.

Os vestígios foram localizados em uma região de mata muito fechada, por isso, foram lançados paraquedistas especialistas em resgate.

Contudo, FAB ressaltou que as condições meteorológicas no momento, as características da mata extremamente fechada e o pôr-do-sol impediram que os militares chegassem até o local.