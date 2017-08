A equipe de futsal feminino do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) foi campeã estadual dos jogos Universitários de 2017 (JUM'S 2017). O campeonato foi realizado entre os dias 27 a 30 de julho em Cuiabá.

O time de futsal do Univag foi campeã invicta, depois de disputar cinco jogos na competição (tendo conquistado três vitórias e dois empates). A atleta Andreza, capitã da equipe, foi eleita a melhor jogadora e artilheira da competição com cinco gols.

Na final do campeonato, o Univag venceu a Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde, em uma decisão “bastante disputada” do início ao fim. O jogo terminou empatado no tempo normal em 1 a 1, persistindo o resultado na prorrogação tendo que ser decidido nos pênaltis.

Nas cobranças dos pênaltis, “brilhou a estrela” da goleira, Marianny, que defendeu duas cobranças. Ao final, as meninas do Univag venceram por 6 a 5.

Com o título, o Univag garantiu a vaga para representar Mato Grosso no JUBS 2017 - Jogos Universitários Brasileiros que ocorrerão em Goiânia-GO nos dias 18 a 29 de Outubro.

De acordo com o treinador, Bruno Santos, a partir do próximo dia 14 a equipe do Univag vai se reunir e se concentrar nos treinamentos para tentar buscar o título do JUBS, e representar o UNIVAG, Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso.