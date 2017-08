VG Notícias A troca-troca tem causado transtornos aos contribuintes.

Em menos de dois anos, a Prefeitura de Várzea Grande já mudou três vezes de empresa que fornece sistema de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE), ao município - e isso tem causado transtornos aos contribuintes. Além disso, no novo “Portal da Transparência”, que é uma medida voltada ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), os dados que aparecem ao contribuinte são apenas de 2013 em diante, não é possível fazer buscas das contas públicas anteriores a este ano.

No acesso realizado nesta quarta-feira (02.07), o encontrou dificuldades ao realizar buscas por ano no balancete da receita, pois o site institucional travou e a busca não aconteceu.

Outra dificuldade foi para encontrar dados anteriores a 2013. Dados dos servidores, dos aditivos de contratos referentes a 2012 e anos anteriores, não estão disponíveis no Portal. Consta no portal, apenas informações referentes ao ano de 2013 até 2017. Dados referentes a contratos e convênios também não foram encontrados na busca.

Privar o cidadão de ter acesso à Informação, pode causar a prefeita Lucimar Campos (DEM) mais uma “dor de cabeça”, ou seja, pode implicar inclusive em ato de improbidade administrativa.

Os atos que importam em improbidade administrativa estão previstos na Lei n. 8.429/1992, entre esses atos também estão compreendidos no conceito de improbidade administrativa a violação de princípios da administração pública e as condutas que violem o dever de honestidade, como, por exemplo, negar a publicidade de atos oficiais ou deixar de prestar contas quando se tem a obrigação de fazê-lo.

Os dados inseridos no Portal Transparência, conforme foi divulgado pela Prefeitura, ocorre por conta da migração de sistema, que agora passa a ser administrada pela Ábaco Tecnologia. Sistema que foi trocado pela terceira vez, inicialmente o sistema era administrado pela empresa Nota Control, em seguida assumiu emergencialmente a Staff Sistema e agora Ábaco Tecnologia.

Porém, a Ábaco Tecnologia além de ser responsável pela emissão de nota, também prevê o fornecimento do sistema relativo ao Portal da Transparência, como consta no edital de licitação.

Enquanto a Prefeitura de Várzea Grande não tiver um sistema próprio, investir em tecnologia e em servidores competentes para gerir o sistema, toda vez que houver mudança de empresa, o contribuinte será prejudicado e o município deixa de arrecadar. As licitações são feitas anualmente, e podem ser prorrogadas por um determinado prazo. No entanto, quando a lei não permite mais prorrogação, a Prefeitura tem que fazer nova licitação, certamente outra empresa vencerá o certame, e os dados podem se perder ou haverá conflito de tecnologia. Além de ser muito caro ao município a contratação deste serviço.

Outro lado - Ao o secretário de Gestão Fazendária, João Benedito Gonçalves, afirmou junto a um técnico de informática da Prefeitura, que assim que a empresa assumiu foi notificada, quanto às informações do Portal Transparência. Contudo, segundo Gonçalves, houve a necessidade de segurar as informações no site, referentes ao Portal Transparência, para que fosse inserido os dados corretamente para evitar erros.

“No dia seguinte que ela assumiu, nós notificamos ela por e-mail, quanto à parte de Transparência que deveria ser entrado com ela, mas a empresa ainda não tinha nos enviados os links que está no site”, justificou.

Segundo o secretário, o Controle Interno foi acionado sobre o fato, - e a controladora afirmou que por conta da migração ainda existe dados que estão sendo homologados.

“Como todo o sistema foi migrado agora, ainda tem muitos dados que estão sendo homologados, se você for olhar lá (Portal Transparência), na folha tem muitos dados que estão sendo analisados no sistema anterior e o sistema agora, então, por se tratar de um Portal Transparência, se eles liberarem isso aí com dados que estão homologados e isso não confirmar, se o relatório tiver alguns dados que estão errado lá, vai valer o que está lá, então por isso que foi pedido que seja segurado os dados até que seja homologado”, explicou.

A atualização de dados e a homologação, segundo secretário, ocorrem em conjunto com o servidor da Controladoria, o técnico da Tecnologia da Informação (TI) e a empresa Ábaco.

Questionado se a homologação deveria ter sido feita anteriormente pela Ábaco, isto é, antes de entrar no ar com falhas na informação, ou sem ela, o secretário pontuou que a busca automática está em dificuldade por conta do sistema anterior que precisou ser trocado.

“O portal Transparência basicamente busca os dados do banco, na verdade existe duas formas, eles buscam os dados do banco e tem uma outra forma que os usuários, os próprios funcionários daqui, usam o sistema e enviam relatórios, PDFs. Essa que busca o automático do sistema é que eles estão com receio, porque o banco de dados da empresa anterior era muito bagunçado”, pontuou o secretário.