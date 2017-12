vereador do município de Apiacás, José Carlos Teschi – popular Alemão (PSB)

O delegado da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), Ferdinando Frederico Murta, foi intimado a prestar depoimento na Ação de Investigação Judicial (AIJE) aberto contra o vereador do município de Apiacás (1.005 km de Cuiabá), José Carlos Teschi – popular Alemão (PSB) por abuso de poder econômico durante as eleições de 2016.

Alemão, que foi eleito vereador no município após conquistar 107 votos (2,56% do total), foi denunciado por suposto crime eleitoral.

No dia 02 de outubro de 2016 (data das eleições municipais), o parlamentar foi preso em flagrante por compra de votos. Na ocasião, segundo a polícia, ele foi flagrado com R$ 2,7 mil, duas folhas de cheque em branco e centenas de santinhos utilizados na campanha, em um colégio eleitoral do município.

Na época, os policiais encontraram uma grande quantidade de santinhos em uma caixa de sapatos dentro do veículo do vereador.

Após constatação do crime eleitoral, o candidato recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Apicás junto ao material de campanha apreendido. O político foi interrogado e autuado em flagrante pelo crime eleitoral.

Apesar da prisão, José Carlos Teschi tomou posse como vereador da cidade em janeiro deste ano.

O juiz da 50ª Zona Eleitoral, Bruno César Singulani França, acolheu denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE) oferecida contra o parlamentar e designou para 14 de março de 2018 a audiência que serão ouvidas as testemunhas de defesa e acusação contra o vereador.

O delegado Ferdinando Frederico Murta foi arrolado como testemunha do Ministério Público Eleitoral.

Caso a Justiça Eleitoral considere que o parlamentar tenha cometido crime eleitoral, ele pode ter o mandato cassado.