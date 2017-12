Assessoria DAE/VG

Os moradores de Várzea Grande podem conferir o cronograma de abastecimento do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG).

O cronograma foi divulgado nessa segunda-feira (11.12) e mostra o abastecimento até 19 de dezembro. Após essa data, um novo cronograma será definido pelo DAE.

De acordo com o diretor-presidente da Autarquia, Ricardo Azevedo Araújo, a divulgação faz parte do compromisso do DAE com a população várzea-grandense.

"Com a divulgação das datas e dos bairros, os moradores podem ficar mais preparados para receber o abastecimento", contou.

Confira