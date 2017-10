Reprodução

A direção do MT Hemocentro comunica que nos dias 9, 10 e 11 de outubro (segunda-feira a quarta-feira) o posto de coleta de sangue, localizado dentro do Pronto-Socorro de Cuiabá, não estará atendendo porque a equipe técnica estará trabalhando no MT Hemocentro da Rua 13 de Junho, Bairro do Porto.

A medida atende ao planejamento de ampliação do atendimento aos doadores de sangue em uma única unidade nesse período que antecede o feriado prolongado.

O Hemocentro informa, ainda, que no dia 13 de outubro (sexta-feira) estará atendendo somente os doadores por aférese. O horário de funcionamento na Rua 13 de Junho é das 7h às 17h30.

O posto de coleta de sangue do Pronto-Socorro de Cuiabá voltará a atender normalmente no dia 16 de outubro das 7h às 15h30.

A partir da próxima semana a equipe técnica do MT Hemocentro promoverá palestras para servidores do governo do Estado, como parte da Campanha Servidor Solidário, desenvolvida pela Secretaria de Gestão.

No dia 9, segunda-feira, a partir das 14h, no Salão Cloves Vetoratto no Palácio Paiaguás haverá palestra para servidores públicos do Estado.

No período de 16 a 20 de outubro para integrantes do Cuiabá Arsenal e do Atlético Barões.

No dia 16 de outubro a palestra será no UNIVAG e no período de 22 a 31 de outubro na Escola Paula de Campos.