A juíza da Sétima Vara Criminal, Selma Rosane Santos Arruda, mandou intimar a defesa dos cinco réus acusados de realizar um esquema de fraudes na distribuição de combustíveis no Estado, em 2006.

Maurício Ali de Paula, Jaeder Batista Carvalho, Arildo Candido de Souza, Antônio João de Carvalho júnior, Alessandro Peres Pereira, Frank Barbosa Carneiro Júnior foram denunciados pelos crimes de formação de quadrilha, falsificação de documento público, crimes contra a ordem tributária e falsidade ideológica pela participação no esquema.

Eles são acusados de utilizar a empresa Progresso Distribuidora de Petróleo Ltda, situada em Várzea Grande, para repassar combustível para uma filial em Cuiabá sem o pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) referente ao combustível adquirido, o que teria gerado prejuízos de R$ 6.173.277,28 aos cofres públicos em valores de 2006. O combustível recebido pela empresa de fechada em Várzea Grande, segundo a denúncia, vinha da matriz da Progresso Distribuidora de Petróleo Ltda, com sede no município de Paulínia no Estado de São Paulo.

Em despacho proferido no último dia 07 deste mês, a juíza determinou que as defesas dos cinco acusados sejam intimadas para apresentarem alegações finais no prazo de 10 dias.