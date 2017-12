por Cynthia Lemos *

Muitas vezes ouço as pessoas dizerem, eu odeio mudanças.

Na verdade as pessoas odeiam que as coisas saiam do seu controle.

Ainda bem que mudamos! Ainda bem que a mudança ocorre!

A mudança é meta universal, me disse uma vez uma vez um senhor muito sábio.

Sendo meta universal a mudança é, e faz parte do ser e não de um estado ou de um período.

Querendo ou não, gostando ou não, colaborando ou não, a mudança vai ocorrer.

Sendo assim, se ela está contigo o tempo todo, não como uma opção de escolha, como seria se você a acolhesse na sua vida?

Certa vez em uma empresa que estava a passar por mudanças ativas, de redução de custos e expansão, precisou reorganizar sua equipe.

Alguns gerentes muito competentes infelizmente estavam sendo desligados e outros sendo convidados a assumirem novas áreas e funções.

Sabendo disso, a unidade onde Greyci trabalhava acabava de receber a visita da diretoria e do Rh que vinha analisar alguns setores para verificar perfis e como poderiam assumir outras unidades e até possíveis transferências.

A atitude de Greyci um tanto espontânea e impulsiva foi engraçada.

Ao visualizar Vinícius Gerente de Rh adentrar o corredor, automaticamente levantou suas mãos sinalizando uma expressão de pare e disse:

- "Nem vem! Não mexe comigo! Deixe eu quietinha aqui!"

O que podemos perceber nesta cena?

Greyci estava iludida, achando que se não trocassem ela de setor...talvez estaria protegida das mudanças.

Como se o fato dela ficar "quietinha" a manteria protegida das alterações - já acontecendo ali.

É nesse ponto que quero fazer a nossa abordagem de hoje, pois em prol desta segurança vejo muitos profissionais se posicionarem achando que têm o poder de paralisar o tempo, de garantir segurança e se protegerem. Como se a mudança só representasse algo desconfortável e ruim.

Para fazer você perceber que não, imagine agora algumas mudanças sofridas na sua vida - onde chegou a pensar que seria a reta final, mas que graças a ela você pode ser quem você é hoje!?

Aquele momento que você foi surpreendido com uma demissão...

Aquele relacionamento que não deu certo...

Aquela mudança da cidade que você cresceu...

Tenho certeza que muitas lembranças incríveis apareceram aí, ou no mínimo grandes aprendizados.

O tempo não para, ele está a cumprir seu papel a cada segundo, e com ele a mudança vem junto.

Alguns mudarão mais, evoluirão mais, pois já entenderam que a mudança é e assim...estão mais livres, juntos a colaborar com o fluxo de evolução de si próprio e do meio.

Outros menos, tentarão controlar o fluxo, mas ele é forte e vai seguir seu destino.

Um exemplo claro e simples é daquela pessoa que não quer mudar, e se tranca na sua vida, em um "quarto fechado".

Ela pode se trancar por 30 anos, o tempo dirá, você mudou, você envelheceu, seus traços na pele identificam que você mudou... por mais procedimentos estéticos que faça, o tempo da mudança marcará você.

Sabendo disso você não tem muitas opções escolhas, ou você fica passivo diante da mudança mudando. Ou você fica ativo, participando do processo da mudança, também mudando!

Raros serão os momentos em que você não terá opção de participar ativamente das mudanças, pois, na maioria das vezes você tem essa opção de reconhecer que um ciclo está se encerrando e outro está se abrindo.

A vida dá sinais meu amigo, porém muitas vezes você fica aí de olhos fechados fingindo que esta dormindo. É nesse momento que precisa ser ágil: Você irá resistir? Ou seguir o fluxo do novo ciclo de vida que está a se mostrar e pode ter sua participação ativa e melhor adaptação e evolução.

Assim sendo, minha dica para você é: Aprenda a perceber e valorizar a mudança, a conviver com ela. Pois ela é o "tic tac tic tac" - passa o tempo no seu relógio, o tempo mudou. A paisagem, mudou... você mudou, sua vida segue.

* Cynthia Lemos é Psicóloga Empresarial e Coach na Grandy Desenvolvimento Humano.