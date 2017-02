O volante Felipe Melo se irritou com Neto, da “Band”, depois da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, neste domingo (5). Em entrevista ao canal, o palmeirense chamou o comentarista de “bobão”.

“Vocês querem criar muita polêmica, principalmente vocês da Band. Neto gosta de falar muita besteira. Neto, você é um bobão. Quando falei de dar tapa na cara, fui muito claro. Muller fica falando muita bobagem também. Já me desculpei com todo mundo. Quis dizer que o Palmeiras não vai se acovardar com ninguém”, afirmou.

“Neto, continue fazendo seu trabalho e me deixa vivendo minha vida e fazendo o meu. Uma vez me disseram que ele desperdiçou chance quando era jogador de futebol e está fazendo a mesma coisa agora como comentarista”, completou Felipe Melo.

Presente na bancada do “Terceiro Tempo”, Neto preferiu fugir de polêmicas. “Não quero dar resposta, até porque sou bobão mesmo. Mas agradeço a audiência, sinal que ele assiste o Donos da Bola. Continuo fazendo meu trabalho e falando aquilo que eu penso”.

Neto, no entanto, aproveitou a oportunidade para contestar a qualidade técnica do volante. “Ele joga no Palmeiras, em um grande clube, já pediu desculpas sobre o que disse? Parabéns. Mas para mim é um jogador comum para medíocre, é a minha opinião. Sou bobão demais, ainda mais agora com a minha mulher grávida”, confira: