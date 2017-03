Recursos da ordem de R$ 1,173 milhão foram autorizados pela Caixa Econômica Federal – CEF, para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande adquirir uma Máquina patrol motoniveladora, dois caminhões caçamba e um trator agrícola. Os recursos fazem parte de emenda parlamentar do senador Blairo Maggi (PP), hoje ministro da Agricultura.

O convênio foi assinado pela prefeita Lucimar Campos (DEM) e pelos gerentes da CEF em Várzea Grande, Leandro Diaci Baroni e Tabarê Marçal e foi acompanhado pelos secretários municipais de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos (DEM); de Viação e Infraestrutura; Luiz Celso Moraes e de Serviços Público e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, além dos assessores especiais, Olindo Pazzinatto Neto e Manoel Terezo.

“Gostaria de agradecer o empenho e a dedicação do senador Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura, bem como dos demais senadores e deputados federais por Mato Grosso pelo apoio a Várzea Grande e podem cobrar o compromisso de que cada centavo será utilizado para atender a demanda e a população de nossa querida cidade”, disse a prefeita Lucimar Campos.

Uma equipe técnica montada pelo secretário de Assuntos Estratégicos está buscando uma série de emendas de orçamentos passados que não lograram êxito para tentar efetivá-las. “ Existe muitos recursos que não foram aplicados por falta de projetos e se pudermos resgatá-los isto seria fundamental para Várzea Grande”, disse Lucimar.

Segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios – CNM, mais de R$ 40 bilhões em emendas parlamentares destinadas aos Estados e Municípios se encontram em Restos a Pagar do Governo Federal e não foram repassadas.

Lucimar defendeu ainda que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que é senador por Mato Grosso e já foi governador do Estado, trabalhe junto ao agronegócio para que os reflexos positivos da produção agrícola estimada em mais de 220 milhões de toneladas e algo em torno de US$ 72,5 bilhões até US$ 105 bilhões também possam ajudar municípios como Cuiabá e Várzea Grande.

“Não podemos cometer os mesmos erros do passado, ou pensamos Mato Grosso como um todo, para que os municípios possam capitalizar os avanços, venham do agronegócio ou de qualquer outro setor, da indústria ou do comércio”, disse a prefeita.

A próxima etapa agora será reforçar o entendimento com os deputados federais e senadores para que mais emendas sejam liberadas para atender a demanda de Várzea Grande e sua gente.

“Estamos com várias equipes técnicas montadas fazendo trabalho de projetos executivos para capitalizar recursos federais e solucionar os problemas que afligem a população de Várzea Grande e de Mato Grosso”, disse o secretário de Assuntos Estratégico, Jaime Campos que já apresentou diversos projetos em áreas como educação, saneamento básico, habitação e pavimentação asfáltica.