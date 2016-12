VG Notícias

O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União que circrulou na terça-feira (27.12) o credenciamento da Unidade de Pronto Atendimento – Upa Ipase- que se tornou a segunda unidade de saúde pública em Várzea Grande há funcionar 24 horas.

Um dos requisitos que levaram ao credenciamento da Upa Ipase é o efetivo funcionamento da unidade de saúde que nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro somou mais de 32 mil pacientes atendidos, uma média mensal de 8 mil atendimentos clínicos e odontológicos, cerca de 266 atendimentos/dia.

Com a decisão, o Governo Federal passa a participar financeiramente com a manutenção dos serviços de atendimento prestados para a população através do Sistema Único de Saúde(SUS) e que funciona portas abertas.

“Foi mais uma vitória em prol da população e da prestação de um bom serviço na saúde pública”, comemorou a prefeita Lucimar Campos (DEM) que esteve em audiência em Brasília com o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

A prefeita agradeceu o empenho especial do deputado federal Nilson Leitão, presidente do PSDB de Mato Grosso que foi quem oficializou junto ao Ministério da Saúde o pedido de credenciamento depois de um trabalho efetivado pela equipe técnica e de servidores do secretário de Saúde de Várzea Grande, Luiz Soares.

“É sempre importante o empenho e a dedicação de gestores como a prefeita Lucimar Campos que conseguiu tirar do papel uma obra importantíssima como a UPA IPASE e que sempre vai contar com nosso apoio, pois o resultado do meu esforço como deputado federal e de toda bancada federal é atender ao cidadão em seus anseios e necessidades”, disse o deputado Nilson Leitão.

A portaria 2953 de 26 de dezembro de 2016, publicada em Diário Oficial da União(DOU) leva em considerações os relatórios emitidos desde a inauguração ocorrida em 22 de julho deste ano.

“Nós inauguramos dia 22 de julho já funcionando, pois o Hospital e Pronto Socorro Municipal inaugurado na década de 80 pelo então prefeito Jayme Campos era a única estrutura porta aberta atendendo pelo SUS e a Upa Ipase se tornou a segunda unidade portas abertas e funcionando todos os dias da semana e em todos os horários”, disse o secretário Luiz Soares.

AÇAO: Upa Cristo Rei e novas reformas para 2017

O secretário de Saúde de Várzea Grande, Luiz Soares apontou que os resultados da Upa/Ipase nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro são os melhores possíveis, mesmo reconhecendo que as demandas por atendimento são maiores que a capacidade.

“É óbvio e os números mostram isto, que a Upa Ipase desafogou o atendimento do Hospital e Pronto Socorro, mas isto não retira a importância desta segunda unidade, pelo contrário, reforça que são necessárias novas unidades para descentralizar o atendimento a população de Várzea Grande”, ponderou Luiz Soares.

A prefeita Lucimar Campos assegurou que ainda no primeiro semestre de 2017 quer lançar as obras da Upa Cristo Rei que será uma unidade maior que a Upa/Ipase e a terceira há funcionar 24 horas. Ela informou que os recursos necessários para as obras estão assegurados e depositados.

“O planejamento está sendo executado dentro do estabelecido e se possível, pretendemos começar a funcionar em 2017, mas que essa obra se tornará uma realidade isto se tornará e atenderá ao Grande Cristo Rei e sua gente”, disse a prefeita.

Já a Policlínica do Cristo Rei que ainda não foi reformada pela administração municipal também está nos planos da prefeita Lucimar Campos que desde maio de 2015 já promoveu a reforma integral e ampliação das Policlínicas do Parque do Lago, do Marajoara e do Bairro 24 de Dezembro, faltando às unidades do Jardim Glória e do Cristo Rei.

“Temos tido o cuidado em promover as reformas e ampliações das unidades de saúde sem deixar de prestar atendimento à população e isto acaba exigindo mais tempo e maiores cuidados, mas tudo está dentro do planejado”, disse o secretário Luiz Soares.