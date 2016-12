Secom-VG

O governo Federal irá investir em 2017 em torno de R$ 5,7 milhões em Várzea Grande para revitalização e urbanização das avenidas Ulisses Pompeo de Campos e Júlio Campos. Os trechos que serão revitalizados compreendem o Zero KM ao Trevo do Lagarto.

De acordo com a Prefeitura Municipal, as avenidas recebem caminhões e outros veículos pesados que passam pelo município após cruzarem as BRs 163 e 364. Ao todo serão recuperados 9,6 km.

Em reunião na manhã desta sexta-feira (30.12) na Prefeitura Municipal, a prefeita Lucimar Campos (DEM), o superintendente do Departamento de Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/MT), Orlando Fanaia Machado, o senador Wellington Fagundes (PR), e o futuro secretário de Assuntos Estratégicos do município, Jaime Campos, discutiram sobre a liberação do recurso para execução das obras.

Orlando Fanaia disse que revitalização e urbanização das avenidas é necessário porque irá facilitar o tráfego de milhares de moradores, sem contar à eficiência que as mesmas ganharão com as obras, o que gera economia e principalmente segurança para os usuários e pedestres.

Na reunião ficou decidido que obras serão realizadas em duas etapas, já com início em janeiro de 2017, com a operação emergencial de tapa-buracos, limpeza e conservação. A partir de março terá início o projeto mais pesado, que compreende o recapeamento, projeto de urbanização e a completa restauração de todo o trecho, incluindo sinalização horizontal e vertical.

“Ao todo serão investidos R$ 5,7 milhões em recursos provenientes do próprio DNIT, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de infraestrutura em rodovias”, declarou o superintendente.

A prefeita Lucimar Campos (DEM) falou sobre a importância do diálogo com o órgão federal, sendo esta obra de grande impacto para o município, pois as vias hoje ligam inúmeros bairros e de interligação da cidade com outros municípios.

“Mesmo sendo vias com sobreposição de BRs, são avenidas situadas dentro da cidade que com as obras concluídas trarão também segurança na mobilidade urbana aos nossos cidadãos, além, de revitalizar o comércio local e proporcionar o desenvolvimento desta região”.

O ex-senador Jaime Campos declarou que as obras nas avenidas são necessárias para a cidade alavancar o desenvolvimento socioeconômico. “Nesta administração buscamos incessantemente restabelecer o crédito político junto aos órgãos federais. E gradativamente estamos alcançando esse objetivo devido ao resgate da Administração Lucimar Campos”, disse Jaime.

O superintendente do DNIT/MT disse que os recursos para a revitalização das avenidas estão assegurados em conta, sendo R$ 1,5 milhão referentes ao orçamento 2016 do órgão, e o restante dos R$ 5,7 milhões serão alocados do orçamento federal do exercício de 2017.

As obras têm prazo de execução para seis meses, com início em março. Em janeiro será iniciado o serviço de manutenção, com tapa-buraco, para minimizar os efeitos do período chuvoso.