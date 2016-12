Secom-VG assinatura do Termo de Convênio para construir as escolas

O governo do Estado assinou nessa quinta feira (29.12), o Termo de Convênio com a Prefeitura de Várzea Grande para construção de três novas escolas estaduais.

De acordo com o Estado, o investimento totaliza R$ 19,2 milhões, sendo que cada uma das unidades custará R$ 6,4 milhões, recursos repassados pelo Estado diretamente para o município com contrapartida da Prefeitura de Várzea Grande de R$ 256 mil para cada unidade escolar.

As obras fazem parte do Pró-Escolas, um programa instituído pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) que abrange estrutura, ensino e inovação, tendo como foco a busca por melhorias no ensino-aprendizagem.

O secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon explicou que as unidades escolares seguem um projeto padrão de construção que vai oferecer boas condições de aprendizado para os alunos.

“As escolas terão 16 salas de aula, refeitório e quadra poliesportiva coberta. Serão 4.001,50 m² dotadas de infraestrutura e conforto para que os alunos tenham um bom desempenho escolar”, disse Marrafon.

A prefeita Lucimar Campos (DEM) disse que o governo do Estado tem se mostrado sensível ao município com investimento na Educação Fundamental, essencial para a melhoria dos indicadores e da própria qualidade e desempenho dos alunos no Ensino Médio.

“O intuito é reunir esforços para que todos tenham condições de aprimorar a Educação seja no Ensino Básico ou Fundamental. O importante é que nossas crianças e jovens sejam acolhidos e o acesso ampliado para que tenham uma educação de qualidade”., disse a democrata.

Ainda segundo ela, as escolhas dos bairros onde as unidades escolares serão construídas fazem parte do Planejamento estratégico da Educação Municipal acordado com as reivindicações das comunidades e indicações parlamentares.

Uma escola será edificada no bairro São Simão, sendo indicação do vereador Claido Celestino (PT do B); outro no bairro Gonçalo Botelho - indicação do presidente da Câmara de Vereadores, Jânio Calistro (PSD)-, e terceira na região do bairro São Mateus e Parque Sabiá, que é uma reivindicação antiga da comunidade.

Combate ao Analfabetismo - No ato da assinatura do Termo do Convênio para construção das escolas, a Seduc/MT e a Prefeitura Municipal estabeleceram o Termo de Cooperação Técnica na implantação de um projeto piloto de combate ao analfabetismo.

Para o projeto “Muxirum” estão inclusos quatro municípios, Várzea Grande, Acorizal, Jangada e Tapurah. O objetivo é implementar ações conjuntas que assegurem a instrução de pessoas jovens, adultas e idosas desses municípios.