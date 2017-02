Secom/VG

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) deve apreciar na próxima terça-feira (21.02), as contas anuais do Departamento de Água e Esgoto do município (DAE/VG), exercício de 2015.

De acordo com a pauta de votação do Pleno do TCE, o processo é o 4º a ser julgado e tem como relator o conselheiro João Batista Camargo.

A autarquia foi administrada em 2015 por Zelandes Santiago, e Eduardo Vizotto. Zelandes responde por atos referente ao período de janeiro a 06 de maio de 2015 – data em que deixou o cargo após o prefeito Walace Guimarães (PMDB) ser cassado pela Justiça Eleitoral, por suposto cometimento de crime de caixa dois nas eleições de 2012.

Vizotto responde pelo período de 08 de maio de 2015 - data que assumiu o comando do DAE/VG, a 31 de dezembro de 2015.

No processo das contas da autarquia, Zelandes e Eduardo foram notificados para apresentarem defesas em apontamentos de possíveis irregularidades durante as suas respectivas administrações. No entanto, o processo ainda está sob sigilo e as possíveis irregularidades só serão reveladas durante o julgamento das contas.