VG Notícias Enfermeiros e técnicos de enfermagem durante greve da categoria em VG

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) julga na próxima terça-feira (14.02) uma denúncia contra a Prefeitura de Várzea Grande por possíveis irregularidades no reajuste salarial de 10,67% para enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede municipal.

Em 09 de julho de 2016, os vereadores de Várzea Grande aprovaram a Lei Complementar 4.160/2016, que concedeu recomposição salarial aos profissionais de Enfermagem da Rede Pública Municipal. Conforme consta na Lei, os profissionais de Enfermagem receberão recomposição salarial de 10,67%.

A Lei foi sancionada pela prefeita Lucimar Campos (DEM) no dia 15 de junho do ano passado, e desde então o novo valor salarial passou a vigorar para os profissionais de enfermagem.

O reajuste era uma exigência da categoria, que em maio de 2016 pararam as atividades para cobrar do município a recomposição salarial.

Na época, o presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso (Sinpen), Dejanir Soares, disse ao VG Notícias que os profissionais do município têm um dos salários mais baixos da baixada cuiabana, sendo R$ 880 para um técnico de enfermagem e R$ 1.760 para um enfermeiro - ambos para 40 horas semanais de trabalho.

A Representação Natureza Interna contra a Prefeitura referente a possíveis irregularidades no reajuste salarial é o nono na pauta de votação do Pleno do TCE, tendo como relator o conselheiro Domingos Neto.