conselheira substituta do TCE, Jaqueline Jacobsen

A conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Jaqueline Jacobsen Marques, pediu vistas no processo das Contas Anuais do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), exercício de 2015, para analisar dívida “milionária” da autarquia com a empresa Energisa.

De acordo com o processo, o DAE/VG atualmente possui uma dívida de R$ 200 milhões referente às contas de energia elétrica, débito esse oriundo desde 2003.

Jacobsen apontou que recebeu visita dos advogados da Energisa para falar sobre a dívida do DAE/VG, e que o assunto a preocupou devido o valor ser “alto”. “Gostaria de pedir vistas desse processo para analisar melhor esse ponto, e outros acostados nos autos”, disse a conselheira.

Durante a análise das Contas, o relator do processo, conselheiro substituto, João Batista Camargo, também citou a dívida da autarquia e afirmou que a mesma já está em uma proporção “quase impagável” pelo município de Várzea Grande.

Vale lembrar que a autarquia foi administrada em 2015 por Zelandes Santiago, e Eduardo Vizotto. Zelandes responde por atos referente ao período de janeiro a 10 de maio de 2015.

Vizotto responde pelo período de 11 de maio de 2015 - data que assumiu o comando do DAE/VG, a 31 de dezembro de 2015.