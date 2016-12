VG Notícias Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VG (Previvag)

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou as contas de gestão do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – o Previvag -, exercício de 2015.

Em 2015, o órgão foi administrado pelo médico Jazon Baracat (de 01 de janeiro a 15 de junho), e pela advogada Terezinha Milani (de 16 de junho a 31 de dezembro).

De acordo com o relator do processo, conselheiro Valter Albano, foi detectado algumas divergências e ausência de informações na base cadastral dos servidores ativos, inativos e pensionistas do município, o que gerou multa para ex-gestor.

O documento aponta diferença entre o quantitativo de 3.562 servidores ativos informados ao atuário, enquanto no Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial DRAA/2015, constatou-se o registro de 3.477, uma diferença de 85 servidores.

Além disso, foi detectada como irregularidade cometida por Terezinha Milani a não publicação, no site do Previvag, das informações exigidas pela Portaria MPS 519/2011 sobre a política anual de investimentos e suas revisões, as autorizações de aplicação e resgate, a composição da carteira de investimentos do RPPS, entre outros procedimentos.

Apesar das irregularidades, o conselheiro Valter Albano, aprovou as contas da autarquia apontando que não houve qualquer apontamento sobre desvios de recurso ou finalidade, e nem que as irregularidades causaram dano ao erário, ou, ainda, que os ex-gestores tenham agido de má-fé, inexistindo assim elementos para reprovação da mesma.

Além disso, ele multou Jazon Baracat em R$ 771,60 por divergências e ausência de informações na base cadastral dos servidores ativos, inativos e pensionistas do município.

Albano ainda determinou algumas recomendações ao atual presidente do Previvag, Juarez Toledo Pizza, entre elas está a realização de um estudo de viabilidade orçamentária e financeira do plano de amortização aprovado pela Lei Municipal nº 4.096/15, analisando a factibilidade de pagamento das alíquotas a médio e longo prazo, e que o mesma seja encaminhando no prazo de 60 dias ao Tribunal de Contas.