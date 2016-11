VG Notícias

O governador do Estado, Pedro Taques (PSDB) garantiu nessa segunda-feira (21.11) que irá construir uma unidade do Ganha Tempo e do Detran/MT na região do Grande Cristo Rei em Várzea Grande.

A promessa foi realizada a prefeita Lucimar Campos (DEM) durante a reinauguração da 5ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) no Shopping de Várzea Grande.

“Nós vamos atender a reivindicação da prefeita Lucimar, e levaremos uma unidade do Detran/MT na região do Cristo Rei, e também um Ganha Tempo para atender os moradores daquela região. A região do Cristo Rei é muito maior que alguns municípios de Mato Grosso, e por isso merece uma agência do Detran/MT e um Ganha Tempo ali”, disse Taques.

O governador assegurou que o dinheiro que será cobrado da União, aproximadamente R$ 4,9 bilhões, referente à multa da repatriação de recursos de origem lícitas mantidos no exterior, será utilizado para colocar o repasse da Saúde em dia.

“Iremos com esse dinheiro colocar em dia o repasse financeiro para o funcionamento do Pronto-Socorro de Várzea Grande, e também da UPA do Ipase”, garantiu o gestor.

Taques disse que pretende ainda no seu mandato construir duas pontes de concreto para ligar Várzea Grande a Cuiabá. As obras devem ser realizadas, segundo o governador, no bairro Engordador e outra na Passagem da Conceição.

“Estimamos que essas pontes custem em torno de R$ 10 a R$ 12 milhões”, apontou.

Além disso, o governador garantiu ainda que nos próximos dias que o novo secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos, deve se reunir com a prefeita Lucimar Campos para definir um projeto voltado a retirada dos “gelos baianos” da avenida da FEB.