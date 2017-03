Servidores públicos da rede municipal de Educação de Várzea Grande realizaram na manhã desta quarta-feira (15.03) um ato de protesto nas proximidades da Prefeitura de Várzea Grande, alusão a paralisação nacional contra o projeto do governo federal de reforma da previdência.

Cerca de 100 servidores compareceram ao ato, que foi realizado atrás da Câmara Municipal de Várzea Grande, e protestaram contra o projeto da Reforma da Previdência, e também pediram que a prefeita Lucimar Campos (DEM) a conceda reajuste salarial de 7,64% - concedido aos professores – para todos os servidores da Educação.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Várzea Grande (Sintep/VG), os servidores estão atualmente com salário de R$ 917,79 – abaixo do salário mínimo que é de R$ 937.

Ainda no ato, os manifestantes conclamaram a presença dos servidores no ato público a ser realizado às 15 horas na Praça Ipiranga, no Centro de Cuiabá, que contará com a presença de servidores do Estado, Prefeitura de Cuiabá e entidades de classe.