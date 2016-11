VG Notícias

Os servidores dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Várzea Grande denunciam que estão tendo cortado indevidamente pelo fato das unidades não terem ponto eletrônico para registrar a jornada de trabalho dos funcionários.

De acordo com o servidor Claudinei Cortez, lotado no CAPS do Centro, disse ao VG Notícias que todos os dias um servidor da Secretaria Municipal de Saúde, usando uma motocicleta, percorre as unidades do Centro de Atenção para registrar a entrada e saída dos servidores em uma folha de ponto.

“Ele vai de segunda a sexta nas unidades e registrar a entrada e saída dos servidores, como também o horário de almoço. Quem não estiver na hora que o motoqueiro passar tem o ponto cortado. Muitas vezes os servidores trabalham normalmente, mas já sabendo que o seu dia foi cortado, pelo fato de não ter assinado o ponto levado pelo motoqueiro, não comparece ao local”, relatou o servidor.

Segundo ele, os servidores já reivindicaram junto à Secretaria Municipal de Saúde a instalação do ponto eletrônico nas unidades, como também uma folha de ponto, porém, nenhuma das reivindicações foi atendida pela pasta.

Vale lembrar que em outubro de 2014, o Ministério Público Estadual (MPE), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível, recomendou que a Prefeitura de Várzea Grande instalasse o sistema de controle eletrônico de frequência dos servidores públicos– efetivos e comissionados – lotados em todas as Secretarias Municipais.

Outro Lado – A assessoria de Comunicação de Secretaria Municipal de Saúde, por meio de nota, admitiu que servidores da pasta se deslocam quatro vezes ao dia para buscar as fichas de controle manual de ponto nas unidades do CAPS.

“Trata-se de uma decisão de gestão, pois o registro de ponto é para ser cumprido por todos os servidores da Saúde de Várzea Grande. O objetivo é assegurar um atendimento de qualidade à população que não pode ficar desassistida de médicos e outros profissionais nas unidades de saúde”, diz trecho extraído da nota.

Na nota, a Diretoria de Atenção Básica esclareceu que essas fichas são analisadas por uma equipe na Secretaria de Saúde, e que em caso de ausência do servidor no momento do recolhimento das fichas por estar realizado alguma atividade externa envolvendo suas obrigações, o superior imediato precisa ter conhecimento e apresentar a justificativa. “Isso evita o corte do ponto, pois em caso de ausência injustificada o ponto será cortado”, diz outro trecho extraído da nota.

Além disso, a Secretaria informou que a instalação de aparelhos de ponto eletrônico está em andamento nas unidades de saúde do município. Veja a nota na integra abaixo.

Nota de esclarecimento

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande esclarece que adotou, desde a última terça-feira (22 de novembro) um controle mais rigoroso em todas as unidades de saúde que ainda não estão equipadas com aparelhos de registro de ponto eletrônico. As medidas incluem as policlínicas, CAPs e centros de saúde.

Nesses locais, servidores da Secretaria se deslocam quatro vezes ao dia para buscar as fichas de controle manual de ponto (entrada, saída e retorno do almoço e saída ao final da tarde). Trata-se de uma decisão de gestão, pois o registro de ponto é para ser cumprido por todos os servidores da Saúde de Várzea Grande.

O objetivo é assegurar um atendimento de qualidade à população que não pode ficar desassistida de médicos e outros profissionais nas unidades de saúde.

A Diretoria de Atenção Básica esclarece que essas fichas depois de recolhidas nas unidades são levadas para a Secretaria de Saúde onde são analisadas por uma equipe. Nesse momento a idéia é averiguar se o preenchimento está correto, se não apresenta inconsistência ou irregularidade. Uma ação pedagógica para orientar os servidores sobre a necessidade do preenchimento correto e sobre os riscos e penalidades que podem ser aplicadas em caso de adulteração, pois a folha de controle de frequência é um documento.

Em caso de ausência do servidor no momento do recolhimento das fichas por estar realizado alguma atividade externa envolvendo suas obrigações, o superior imediato precisa ter conhecimento e apresentar a justificativa. Isso evita o corte do ponto, pois em caso de ausência injustificada o ponto será cortado.

A instalação de aparelhos de ponto eletrônico está em andamento nas unidades de saúde do Município. Começou pelo nível central (sede administrativa da Secretaria) e depois foi o Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande que recebeu os equipamentos. Os próximos locais a receberem os aparelhos são a Unidade de Pronto-Atendimento do Ipase (UPA Ipase) e o Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde de Várzea Grande