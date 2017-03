Reprodução

Os servidores da rede municipal de Educação de Várzea Grande aprovaram nessa quarta-feira (08.03), em assembleia geral, estado de greve e ameaçam “cruzar os braços” caso o município continue recusando dialogar com a categoria.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Várzea Grande (Sintep/VG), Gilmar Soares, ficou acordado pelos profissionais da Educação que eles aguardarão até o mês de abril (sem uma data especifica) para que a prefeita Lucimar Campos (DEM) cumpra com a categoria, com a revisão do enquadramento, horas atividades para professores.

Conforme Gilmar, a principal reivindicação é que a prefeita estenda o reajuste de 7,64% - concedido aos professores – para todos os servidores da Educação, que segundo o Sindicato, estão atualmente com salário de R$ 917,79 – abaixo do salário mínimo que é de R$ 937.

O presidente do Sintep/VG explicou que caso as reivindicações não sejam atendidas pela administração municipal, em abril será realizada uma assembleia geral para deliberar sobre a paralisação na rede municipal.

Ainda segundo Gilmar, ficou agendado para a próxima quarta-feira (15.03) um ato de protesto na frente da Prefeitura para cobrar as reivindicações da categoria, como também a paralisação dos profissionais neste dia em decorrência Greve Nacional na Educação.

Outro Lado – O secretário de Comunicação do município, Marcos Lemos, disse ao VG Notícias a Prefeitura nenhum momento fechou porta para negociação.

“Foi à categoria que levantou da última audiência de conciliação no Tribunal de Justiça. Agora eles decretaram estado de greve sem dialogar com a administração. Eles estarão prejudicando os alunos com essas atitudes, com essa paralisação. Eles estão com os salários em dia, e já concedemos aumento salarial para os professores, inclusive, categoria tem um salário maior do que é praticado pelo governo Federal e pela maioria dos Estados e municípios”, disse o secretário.

Lemos disse ainda que Prefeitura criou uma Comissão de Negociação, e que ela está aberta a dialogar com os profissionais da Educação para tratar sobre qualquer pauta de reivindicação.