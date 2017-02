O secretário de Comunicação de Várzea Grande, Pedro Marcos Lemos arrolou a desembargadora do Tribunal de Justiça, Maria Erotildes como sua testemunha, em processo judicial eleitoral, o qual responde ao lado da prefeita Lucimar Campos (DEM), por possíveis gastos com publicidade institucional fora dos limites permitidos pela legislação eleitoral.

A Representação Eleitoral tramita na 20ª Zona Eleitoral da Comarca de Várzea Grande e foi proposta por adversários políticos da prefeita, durante as eleições de 2016. No mérito o pedido é pela cassação do registro de candidatura de Lucimar e de seu vice, José Hazama, o que representaria a perda do mandato eletivo.

Segundo consta nos autos, dados extraídos do portal transparência da Prefeitura apontam que nos anos anteriores as eleições – 2013, 2014 e 2015 -, os gastos com publicidade foram insignificantes, enquanto, segundo a Coligação, no primeiro semestre de 2016 o município teria gasto quase R$ 1 milhão.

Em janeiro deste ano, após ser inquirido pela Justiça, o Tribunal de Contas do Estado apresentou relatório onde aponta que no primeiro semestre de 2013, o então prefeito Walace Guimarães (PMDB) gastou R$ 133.426,20 com publicidade institucional. Em 2014 foram gastos R$ 59.358,80, e em 2015 foram pagos R$ 427.783,65 com publicidade institucional.

O documento apontou ainda que no primeiro semestre de 2016, gestão de Lucimar Campos, foram gastos R$ 1.209.568,21 milhão. Conforme o relatório, somado os valores foram gastos R$ 1.830.136,36 milhão nos primeiros semestres dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Vale destacar, que além da desembargadora, Marcos também arrolou o ex-secretário estadual de Saúde, Eduardo Bermudez, e o juiz Alexandre Elias Filho como testemunhas.

Em despacho proferido nessa sexta (17.02) o novo juiz titular da 20ª Zona Eleitoral, Carlos José Rondon Luz intimou as testemunhas arroladas para definirem a data que pretendem ser ouvidas. Confira despacho na íntegra:

Vistos etc.

I – Observa-se que a comunicação oriunda da 2ª Zona Eleitoral/RS (fls. 1013/1014) não faz menção ao local onde será realizada a audiência para a oitiva da testemunha LUIZ EDUARDO CONCEIÇÃO BERMUDEZ. Assim, oficie-se àquele Juízo para que informe onde ocorrerá a inquirição, para que se possa comunicar às partes e, assim, possam participar, caso queiram.

II – No tocante à necessidade de oitiva da testemunha JULIANO SILVA MELO, aventada anteriormente por este Juízo às fls. 999, verifica-se que já foi inquirida nos autos do Processo 386-96.2016.6.11.0020 – Classe Representação.

Considerando que foi reconhecida a conexão entre as ações, não havendo objeção das partes, defiro o compartilhamento da prova, a fim de imprimir a devida celeridade processual. Proceda o Cartório Eleitoral à reprodução dos respectivos termos e da mídia, fazendo juntar a cópia nestes autos.

III – Sem prejuízo, oficie-se novamente ao magistrado ALEXANDRE ELIAS FILHO, arrolado como testemunha pelo representado PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS, a fim de ajustar dia, hora e local para sua inquirição em data mais próxima possível, consultando-lhe sobre a sobre a viabilidade de designação de audiência às segundas ou sextas feiras, às 14 horas.



Oficie-se, novamente, à Desembargadora MARIA EROTILDES KNEIP BARANJAK, arrolada também pelo representado PEDRO MARCOS CAMPOS LEMOS, para que que indique dia, hora e local para sua inquirição em data mais próxima possível.

IV – Após, diga o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL se mantém o pedido de requisição de documentos feito às fls. 643/645, à vista das informações já prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (fls. 1005/1006), já que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande não se manifestou nos autos ou requeira o que entender de direito.

V - No tocante à petição de fls. 1.017/1.020, considerando as providências supra determinadas visando ao regular prosseguimento do feito e encerramento da instrução processual, assim como que este magistrado assumiu a titularidade desta ZE há menos de 01 (um) mês, não há irregularidade a ser sanada, máxime considerando o direito das partes de produção de provas, sob pena de nulidade decorrente do cerceamento à ampla defesa e ao contraditório.



Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.



Várzea Grande/MT, 17 de fevereiro de 2017.