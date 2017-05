A Revista Veja, em sua versão online, culpou a Prefeitura de Várzea Grande pelo fracasso do show da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, ocorrido no último domingo (14.05) em comemoração ao aniversário de 150 anos de Várzea Grande.

De acordo com reportagem veiculada no portal da Revista, faltou divulgação do show da dupla e por isso teria ocorrido o fracasso. O show, apesar de gratuito, foi assistido por apenas cerca de 100 pessoas.

“Apresentação promovida pela Prefeitura de Várzea Grande, Mato Grosso, teria sido mal divulgada” diz reportagem.

A Prefeitura esperava um público estimado em 5 mil pessoas, ou seja, compareceram cerca de 2% do esperado.

Dupla driblou fracasso - A reportagem cita ainda, que nas redes sociais a dupla Chitãozinho e Xororó driblou o fracasso por meio de fotos, que em ângulos estratégicos, aparentavam ter multidões.