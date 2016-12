A empresa de Cuiabá, WN Construções Ltda, deve iniciar nos próximos dias as obras de urbanização e paisagismo na quadra da Escola Municipal Eunice Cesar de Mello, localizada bairro Vila Pirineu em Várzea Grande.

A construtora, que venceu processo licitatório da Prefeitura de Várzea Grande para realizar os serviços, assinou no último dia 22 o contrato para execução da obra aguardando apenas a ordem de serviço para iniciar os trabalhos.

A empresa venceu a Carta Convite 01/2016, e irá executar serviços de urbanização e paisagismo na quadra coberta com vestiário da EMEB "Eunice Cesar de Mello", localizada bairro Vila Pirineu, pelo valor de R$ 95.303,15. O prazo de conclusão da obra é de seis meses.

No edital do certame, consta a inclusão de fornecimento de materiais e mão de obra na execução do serviço na unidade educacional.