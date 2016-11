VG Notícias

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Várzea Grande credenciou quatro empresas para concorrem ao processo licitatório do município voltado a realizar pavimentação e drenagens de ruas da cidade.

De acordo com o resultado de julgamento de habilitação da Concorrência Pública 07/2016, realizado na terça-feira (22.11), as Leão Marcondes Construções Locação e Manutenção de Maquinas Pesadas Ltda, Construtora Agrienge Ltda, Terraplanagem Centro Oeste Ltda, Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria, preencheram todos os requisitos e entregaram documentos que as credenciam para concorrer ao processo licitatório destinado à contratação de empresa para execução das obras de pavimentação, drenagem e restauração, de vias urbanas localizadas nos bairros Jardim Paula II e Jardim União.

A empresa V. L. Moretto & Cia, com sede no município de Nova Lacerda (a 667 km de Cuiabá), foi inabilitada para concorrer ao certame.

Ainda segundo a publicação, a Comissão concedeu prazo de cinco dias úteis para que a V. L. Moretto possa interpor recurso quanto à habilitação.

Após vencer o prazo para interposição do recurso, a Comissão de Licitação deve realizar uma nova sessão de julgamento, sem data para sua realização, para abertura das propostas das empresas voltadas em realizar o serviço – no qual será conhecida a vencedora do certame.

Vale lembrar que a empresa contratada irá realizar por aproximadamente R$ 4,1 milhões a pavimentação, drenagem e restauração de 2.389,07 metros das ruas do bairro Jardim Paula II. O prazo para execução da obra é de 240 dias, a contar com assinatura da ordem de serviço.

No Jardim União, a empresa deve pavimentar e fazer a drenagem 323,20 metros de ruas. A obra está orçada em R$ 331.167,42 mil, com prazo para execução de 90 dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

O valor total estimado para contratação da empresa é de R$ 4.530.040,19 milhões. A vigência do contrato será de 360 dias, ou seja, 12 meses, podendo ser prorrogado.