A Prefeitura de Várzea Grande prorrogou por mais 12 meses o contrato da empresa Diviplac Empreendimentos Comerciais pela realização do serviço de instalação, manutenção, limpeza relacionado a gesso e divisórias.

De acordo com o aditivo contratual (111/2013), publicado no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) que circula nesta quarta-feira (28.12), a empresa seguirá prestando os serviços ao município por mais um ano. A vigência final do contrato será até 09 de dezembro de 2017.

A Diviplac Empreendimentos foi contratada em 2013, ainda na gestão do prefeito cassado Walace Guimarães (PMDB), para realizar a instalação, manutenção, limpeza, remanejamento (montagem e desmontagem) de parede Dry Wall, gesso acartonado, divisória, persianas, forro de fibra mineral e PVC, incluindo fornecimento de materiais necessários para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal.

Pela execução do serviço, a empresa irá receber R$ 2.908.320,00 milhões.