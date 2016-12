A Prefeitura de Várzea Grande irá contratar empresa para locar espaços adequados voltados a realização eventos institucionais do município.

De acordo com o edital do Pregão Eletrônico 91/2016, será realizado no próximo dia 06 de janeiro, um processo licitatório na modalidade de Pregão, para registro de preços na forma eletrônica do tipo menor preço por item, para contratar empresa capacitada para prestação de serviços de locação de espaço com capacidade para 1.000 a 2.000 pessoas.

Conforme a Prefeitura, a contratação se faz necessária, tendo em vista a necessidade da administração municipal realizar e promover eventos oficiais, como assinatura de convênios, campanhas institucionais como IPTU e Alvará, seminários e conferências, campanhas sociais como Bolsa família, Minha Casa Minha Vida, Exploração sexual de crianças, jovens e adolescentes, Violência contra a mulher, PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, entre outras.

“Bem como, facilitar através da comunicação visual a promoção e a divulgação dos eventos e atrativos do município, visando o entretenimento, informação e publicidade das atividades da Prefeitura para a população várzea-grandense e do Estado de Mato Grosso”, diz trecho da justificativa apresentada pela Prefeitura.

Ainda segundo o edital, o valor estimado para a contratação é de R$ 75 mil.