Montagem VG Notícias

A Prefeitura de Várzea Grande abriu processos administrativos contra a ex-primeira dama e ex-secretária de Saúde de Várzea Grande, Jaqueline Bebber Guimarães, e outros 35 servidores por suposto recebimento irregular de incorporações e gratificações.

De acordo com Edital de Notificação 01/2017 publicado na edição desta quarta-feira (22.02) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), os procedimentos foram abertos oriundos do julgamento singular 022/JCN/2016 do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Nesse processo, o TCE determinou que o município não mais concedesse incorporações aos vencimentos dos servidores municipais, e que fizesse cessar o pagamento do benefício a todos que obtiveram nos últimos cinco anos.

A determinação ocorreu após o Tribunal acatar denúncia da ex-subsecretária da Guarda Municipal, Vanuza Quaresma Ribeiro de Souza, apontando que o município estava desde 2011 pagando subsídios indevidamente para alguns servidores.

Segundo o Edital de Notificação da Prefeitura, Jaqueline (que é médica da rede municipal de Saúde) juntamente com outros 35 servidores terão o prazo de 15 dias úteis, das 13h30 as 17h30, para tomar ciência do processo administrativo, para apresentarem defesa.

Além de Jaqueline, consta ainda na lista de servidores que estariam supostamente recebendo de forma ilegal as incorporações e gratificações a ex-contraladora do município Márcia Françoso, o ex-secretário de Administração, Olindo Pasinato Neto. Veja no final da matéria a lista completa.

Vale destacar que o VG Notícias denunciou com exclusividade, em 2016, que mais de 150 incorporações de gratificação concedidas para servidores estão irregulares, gerando um prejuízo anualmente de quase R$ 2,5 milhões ao município.