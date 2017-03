A Prefeitura de Várzea Grande está analisando e planejando adoção de medidas para melhorar o sistema do transporte coletivo, como também controlar a frequência e presença dos médicos nas unidades de saúde do município.

A adoção de medidas está relacionada à decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para que a Prefeitura de Várzea Grande apresente, no prazo de 90 dias, planos de ação para a melhoria do sistema de transporte coletivo e para o controle de frequência de médicos em unidades de saúde de Várzea Grande. Os dois assuntos foram objeto de auditoria operacional realizada pelo TCE.

De acordo com a Prefeitura, o município estuda possibilidade de prorrogação do prazo para apresentação de planos de ação, pois o interesse é atender a demanda do Tribunal , mas sem deixar de ver o lado da população e da própria municipalidade.

“Existe uma complexidade muito grande nessas áreas que estão exigindo da administração municipal à tomada de decisões de forma paulatina, pois as mesmas podem acabar acarretando custos para a administração municipal e para o cidadão e o que se deseja é atender bem a população, mas de forma justa”, disse o secretário de Administração, Pablo Pereira.

Na área do transporte coletivo, o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, apontou que em 2018 vence a atual concessão do transporte coletivo municipal, atualmente administrada pela União Transporte, e que o município já está elaborando uma nova licitação para concessão do serviço, procurando seguir as recomendações do TCE.

“Compreendemos a preocupação e a determinação dos conselheiros em melhorar o serviço público, sendo que a Prefeitura de Várzea Grande não apenas concorda como trabalha e se empenha para que as concessionárias dos serviços públicos de transportes prestem um serviço à altura da população”, disse Breno Gomes.

O secretário acrescentou que é necessário um estudo aprofundado para evitar que as exigências acabem incidindo no custo final da tarifa, onerando não apenas a empresa, mas também o usuário do sistema.

Saúde - Em relação à frequência dos médicos, a Prefeitura de Várzea Grande informou que desde 2015 a atual administração começou a implantar o ponto eletrônico em todas as Secretarias e órgãos da administração municipal.

“As unidades de Pronto Atendimento – UPA IPASE -, e Centro de Especialidades Médicas – CEM, estão em fase de implantação do sistema eletrônico de frequência”, disse o secretário de Administração, Pablo Pereira, garantindo que no Pronto-Socorro já está em funcionamento o ponto eletrônico.

Nas demais unidades da saúde pública do município, enquanto não se implanta o ponto eletrônico, a Prefeitura disse que há um controle por assinatura e supervisão in loco por parte do nível central, já que algumas dessas unidades tem menos de 50 servidores, o que eleva o custo na implantação informatizada do controle de frequência de servidores, o que deverá acontecer assim que todo o sistema informatizado, como é determinado pelo Sistema Único de Saúde – SUS através do Ministério da Saúde para todas as unidade de saúde, inclusive em relação a população atendida esteja funcionando, o que por si só reduziria os custos do ponto eletrônico.