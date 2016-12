A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social promove nesta quarta-feira (28.12), uma solenidade de entrega de equipamentos de segurança, inauguração da nova sede do Comando da Guarda Cidadã e entrega de certificados de capacitação. O evento acontece às 9h, na avenida da Feb, nº 2.051, bairro Ponte Nova.

Segundo o secretário de Defesa Social, Alexander Torres Maia, a Pasta tem investido pesado em tecnologia e em pessoal, sendo como principais metas estabelecidas para os próximos quatro anos. “Entretanto, na ocasião serão entregas 50 Pistolas Taurus 380 com 3 mil munições e mais 1 mil munições para revólveres, 80 coletes à prova de balas e novos fardamentos com a finalidade de dotar a corporação na oferta de segurança com qualidade à população de Várzea Grande”.

A Prefeita Lucimar Sacre de Campos defendeu que a corporação necessita de atenção e investimentos. “É nosso compromisso priorizar também a Secretaria de Defesa Social, que na sua estrutura abriga importantes órgãos de proteção à população como a Defesa Civil e principalmente a Guarda Municipal. Desde que assumi a prefeitura gradativamente venho canalizando recursos e atenção que a Corporação merece. Vamos entregar importantes instrumentos de reforço e novas ferramentas de gestão a quem cuida e protege da nossa população”, frisou.

Com um orçamento estimado da ordem de R$ 11.994,1 milhões para 2017, a Secretaria Municipal de Defesa Social, responsável pela Guarda Municipal pretende programar ações em tecnologia como câmeras de monitoramento para fiscalização de ruas, avenidas e logradouros públicos, bem como, a implantação de radares ou controladores de velocidade nas principais avenidas e onde o tráfego de veículos é mais pesado.