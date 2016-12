A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Gestão Fazendária, realiza nesta quinta-feira (29.12), o pagamento do salário dos servidores públicos referente ao mês de dezembro.

De acordo com a Prefeitura, o pagamento representará uma injeção direta de mais de cerca de R$ 50 milhões, considerando as folhas de novembro, dezembro e o 13º salário.

O secretário de Gestão Fazendária, João Benedito Gonçalves Neto, disse que a prefeita Lucimar Campos (DEM) está encerrando seus primeiros dois anos de governo com “chave de ouro”.

“Quitando pagamentos junto aos servidores, fornecedores e permitindo que o Município tenha posse de todas as certidões necessárias para a busca por convênios, financiamentos e todos os recursos que permitam utilização de recursos do Estado e da União, para aplicação em obras e ações em prol da sociedade varzeagrandense. A regularidade na quitação salarial e o zelo no trato com erário, são sem dúvidas as marcas da gestão Lucimar Campos”.