Robson Silva/ Secom obras do PAC em Várzea Grande

A Prefeitura de Várzea Grande abriu licitação para contratar empresa privada para gerenciar, fiscalizar e supervisionar as obras de saneamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que estão sendo executados no município.

De acordo com edital do Pregão Eletrônico 10/2017, o Ministério das Cidades recomendou que a Prefeitura Municipal terceirizasse o gerenciamento das obras de esgotamento sanitário da Sub-bacia 02, com o “objetivo de obter um resultado final, ainda melhor”.

Conforme o documento, diante disso a Prefeitura optou em terceirizar o serviço de fiscalização, acompanhamento e controle da execução das obras do PAC. “Para que sejam recebidas dentro da sua vigência, de acordo com o plano de trabalho, Cronograma, Especificações, Planilhas de Custos e Projetos”, diz trecho extraído da justificativa da contratação.

A empresa a ser contratada deve realizar o controle, relativamente ao andamento e à execução das obras, fornecendo à Prefeitura informações sobre os serviços executados, e quanto à correta e regular aplicação dos recursos financeiros, mediante apresentação de relatórios contendo descrição e quadros informativos.

Apesar da contratação, a Prefeitura Municipal garante que irá continuar acompanhando “de perto” as obras do PAC na cidade.

O valor estimado para a contratação é de R$ 484.216,62 mil. A vigência do contrato será de 15 meses.

O certame está previsto para ocorrer no próximo dia 31 de março.