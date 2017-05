Secom/VG

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande autorizou nesta quinta-feira (18.05) o início de estudos para a realização do projeto de pavimentação de 2,5 km da avenida Principal que dá acesso a cinco bairros da região do Chapéu do Sol.

O anúncio foi feito in loco, pela prefeita Lucimar Campos, durante reunião com mais de 50 moradores dos bairros Jardim Petrópolis, Jardim Andaraí, Jardim Botafogo, Jardim Guanabara e Jardim Novo Niterói. Em um levantamento prévio realizado pela equipe de engenheiros da secretaria municipal de Viação, Obras e Urbanismo, fez a medição da avenida que além do asfalto, vai necessitar de levantamento em parte do leito da pista, construção de galerias e drenagem.

Apesar de antigo, o loteamento foi lançado em 1987, os bairros reúnem cerca de 1 mil famílias. A partir da chegada do asfalto, a prefeita acredita que os lotes ainda sem ocupação passarão a ser edificados, valorizando ainda mais a região. “A avenida será pavimentada e tenho certeza que essa região inteira irá ser beneficiada com uma série de impactos positivos que derivam da chegada do asfalto, mas para a prefeitura, o principal deles é a qualidade de vida da população, que além da mobilidade facilitada, ficará livre dos transtornos do período da seca, com a poeira, e durante o período das chuvas, que torna a avenida quase que intransitável”, declarou a gestora.

Na última terça-feira (16.05), uma comissão de moradores do Jardim Petrópolis, esteve reunida com a prefeita e com o secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos, para solicitar reparos emergenciais de patrolamento e encascalhamento na avenida. Dessa reunião, o próprio município sugeriu a visita in loco e antes do encontro dessa manhã, os engenheiros fizeram um levantamento prévio, no qual foi possível avaliar as viabilidades técnica e financeira para a pavimentação, que será transformada em projeto e passará por processo de licitação.

“No entanto, o serviço emergencial de patrolamento e encascalhamento que deu origem a essa reunião, no início da semana, será atendido. Na próxima segunda-feira, dia 22, as máquinas estarão aqui nos bairros, realizando esses serviços. Fora isso, como também nos foi pedido, vamos ampliar em mais um dia o serviço de coleta de lixo. No primeiro momento vamos pavimentar parte da avenida que dará acesso e interligará os bairros a Guarita”, afirmou o secretário Jaime Campos, que pediu que os moradores acompanhem os serviços emergenciais.

O morador Loedemar Nunes da Cunha, residente no Jardim Petrópolis, esteve na reunião e acompanhou o encontro desta manhã. Para ele, a vinda da prefeita e de vários secretários ao bairro, trouxe garantias de que as ações serão realizadas e que a comunidade pode voltar a confiar na gestão.

A presidente do Jardim Petrópolis, Kytines de Almeida Lopes, conta que a luta dos moradores é antiga e que como os bairros são próximos, as conquistas de um, acabam se estende para todos. “Saber que nosso asfalto tem data para começar, é um presente. Hoje é um dia especial”.